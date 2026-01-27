Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.3°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Macha y el Bloque Depresivo, Garras de Amor y Katteyes encabezan evento solidario en Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Biobío se levanta" reunirá a diversos artistas nacionales en un concierto a beneficio.

Macha y el Bloque Depresivo, Garras de Amor y Katteyes encabezan evento solidario en Concepción
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un grupo de artistas nacionales encabezan "Biobío se levanta", evento solidario que busca ir en ayuda de las familias damnificadas por los incendios forestales que han afectado a la Región del Biobío, transformando la música en apoyo concreto para las comunidades más golpeadas.

La iniciativa contará con la participación de Macha y el Bloque Depresivo, Garras de Amor, Entremares, Katteyes, Pablito Pesadilla, Sinaka y Kennat, quienes se sumarán de manera gratuita a este encuentro, entendiendo la música como una herramienta de encuentro y acción social.

El evento es impulsado por Hogar de Cristo, TECHO y Fundación Esperanza, junto a las municipalidades de Tomé, Hualpén y Talcahuano, y busca reunir recursos para apoyar la reconstrucción tras una emergencia que dejó más de dos mil viviendas destruidas en distintos sectores de la región.

Todo lo recaudado será destinado a kits de alimentación e higiene, además de la construcción y habilitación de viviendas, labor que será coordinada por TECHO, Movidos x Chile y Hogar de Cristo.

La jornada solidaria se realizará el domingo 1 de febrero en el Club Hípico de Concepción a partir de las 15:00 horas, y las entradas se encuentran disponibles a través del sistema TuAcceso.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada