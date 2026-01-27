Macha y el Bloque Depresivo, Garras de Amor y Katteyes encabezan evento solidario en Concepción

Un grupo de artistas nacionales encabezan "Biobío se levanta", evento solidario que busca ir en ayuda de las familias damnificadas por los incendios forestales que han afectado a la Región del Biobío, transformando la música en apoyo concreto para las comunidades más golpeadas.

La iniciativa contará con la participación de Macha y el Bloque Depresivo, Garras de Amor, Entremares, Katteyes, Pablito Pesadilla, Sinaka y Kennat, quienes se sumarán de manera gratuita a este encuentro, entendiendo la música como una herramienta de encuentro y acción social.

El evento es impulsado por Hogar de Cristo, TECHO y Fundación Esperanza, junto a las municipalidades de Tomé, Hualpén y Talcahuano, y busca reunir recursos para apoyar la reconstrucción tras una emergencia que dejó más de dos mil viviendas destruidas en distintos sectores de la región.

Todo lo recaudado será destinado a kits de alimentación e higiene, además de la construcción y habilitación de viviendas, labor que será coordinada por TECHO, Movidos x Chile y Hogar de Cristo.

La jornada solidaria se realizará el domingo 1 de febrero en el Club Hípico de Concepción a partir de las 15:00 horas, y las entradas se encuentran disponibles a través del sistema TuAcceso.