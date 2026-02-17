Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Dino Gordillo se defendió ante graves acusaciones en Villa Alegre: "Fue un saludo sin ninguna connotación"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El comediante fue denunciado por la municipalidad ante Carabineros.

Dino Gordillo se defendió ante graves acusaciones en Villa Alegre:
El comediante Dino Gordillo salió a defenderse luego de que la Municipalidad de Villa Alegre lo denunciara por presunta conducta indebida con una menor de edad.

A través de sus redes sociales el humorista se desmarcó de las acusaciones y aseguró que "rechazo categóricamente que haya existido una conducta inapropiada hacia una menor de edad".

"La interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas. De hecho, consistió en un saludo, sin connotación ni intención alguna", agregó.

Dino Gordillo sostuvo que "me parece especialmente irresponsable que se instalen públicamente imputaciones de esta naturaleza sin contar con la totalidad de los antecedentes objetivos disponibles. Más aún cuando existen registros audiovisuales y numerosos testigos que permiten contextualizar adecuadamente el momento".

Además destacó su historial: "Durante más de 30 años de trayectoria artística, me he presentado en innumerables escenarios a lo largo del país, sin haber enfrentado jamás una acusación de esta índole".

