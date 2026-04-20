Madonna fue víctima de la delincuencia en Coachella: Robaron su icónico outfit

Ni la "Reina del pop" se salvó de la delincuencia. Tras su comentado paso por el festival Coachella junto a Sabrina Carpenter, la cantante Madonna denunció haber sido víctima de un robo en el evento.

En sus stories, la estadounidense señaló que "descubrí que algunas piezas vintage que usé desaparecieron, mi traje fue sacado de mis archivos personales, incluyendo una chaqueta, un corset, un vestido y otros elementos".

Madonna agregó que "no es solo ropa, es parte de mi historia" y sostuvo que "otros artículos de esa era también desaparecieron".

En concreto la cantante se refería a parte del outfit que utilizaba durante la época de su disco "Confessions on a Dance Floor", el cual volvió a utilizar hace unos días en el festival californiano.

Anteriormente Madonna había anunciado que su próximo disco de estudio será titulado "Confessions On a Dance Floor. Part II" y será una continuación del mencionado LP.