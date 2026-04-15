Madonna anuncia nuevo disco: Será una secuela de uno de sus álbumes más exitosos

Madonna anunció este miércoles el lanzamiento de su nuevo disco "Confessions On a Dance Floor. Part II", el cual será una secuela de su aclamado álbum de 2005 "Confessions on a Dance Floor".

La "Reina del Pop" publicó una imagen que podría ser la portada del nuevo disco, en la que se la ve cubierta por un velo fucsia, y sobre la fotografía, dos palabras: "Madonna" y "Confessions II". Además, reveló que se estrenará el próximo 3 de julio de 2026.

En un comunicado recogido por medios estadounidenses, Madonna señala que cuando empezó a trabajar con el productor Stuart Price en este disco, su manifiesto era: "Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos".

"Son prácticas que hemos llevado a cabo durante miles de años; son, en realidad, prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritualístico. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad", agrega la cantante.

Este será el primer disco de Madonna desde "Madame X" de 2019.