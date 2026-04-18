Madonna deslumbró uniéndose a Sabrina Carpenter en el escenario de Coachella

La cantante Madonna sorprendió este viernes al aparecer sobre el escenario de Coachella para acompañar a Sabrina Carpenter, una de las headliners del festival.

Mientras la exchica Disney interpretaba la canción "Juno", la artista irrumpió en escena en medio del viral momento de la pose.

Tras su aparición, ambas artistas continuaron el show interpretando juntas la icónica "Vogue", continuando con "I Feel Free", una nueva canción que formará parte del próximo álbum de la "reina del pop,Confessions II".

En ese contexto, Madonna recordó su anterior paso por el evento y el significado de este regreso: "Hace 20 años, un día como hoy, actué en Coachella. Estaba en la carpa de baile y fue la primera vez que presenté 'Confessions on a Dance Floor' parte uno en Estados Unidos".

Luego añadió: "Fue una emoción enorme, y es una emoción estar de vuelta. Es un momento de círculo completo. Es muy significativo para mí".

El segmento cerró con ambas artistas interpretando "Like a Prayer", consolidando uno de los pasajes más comentados del festival y un cruce generacional sobre el escenario.