Maroon 5 anuncia su regreso a Sudamérica pero no pasará por Chile
El grupo de Adam Levine tuvo un desencuentro con el público chileno en Viña 2020.
El grupo de Adam Levine tuvo un desencuentro con el público chileno en Viña 2020.
El grupo Maroon 5 anunció que regresará a Sudamérica para presentarse en una serie de países, excepto Chile.
En sus redes sociales los liderados por Adam Levine confirmaron shows en Ecuador, Perú y Argentina para fines de agosto y comienzos de septiembre. Estos conciertos se suman a los ya confirmados en Brasil y Colombia.
Sin embargo la ausencia de Chile, un país habitual en las giras sudamericanas de los artistas, llamó la atención.
La posible razón radica en el recordado desencuentro de Levine y el público nacional durante la actuación de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar en 2020. Desde entonces los chilenos han hostigado en redes sociales. al estadounidense, quien es popularmente conocido en Chile como "El Mañas".