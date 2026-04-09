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Tópicos: Magazine | Música

Maroon 5 anuncia su regreso a Sudamérica pero no pasará por Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo de Adam Levine tuvo un desencuentro con el público chileno en Viña 2020.

Maroon 5 anuncia su regreso a Sudamérica pero no pasará por Chile
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El grupo Maroon 5 anunció que regresará a Sudamérica para presentarse en una serie de países, excepto Chile.

En sus redes sociales los liderados por Adam Levine confirmaron shows en Ecuador, Perú y Argentina para fines de agosto y comienzos de septiembre. Estos conciertos se suman a los ya confirmados en Brasil y Colombia.

Sin embargo la ausencia de Chile, un país habitual en las giras sudamericanas de los artistas, llamó la atención.

La posible razón radica en el recordado desencuentro de Levine y el público nacional durante la actuación de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar en 2020. Desde entonces los chilenos han hostigado en redes sociales. al estadounidense, quien es popularmente conocido en Chile como "El Mañas".

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