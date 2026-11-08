¿Mensaje a Kast? Las provocadoras consignas de Santaferia en la Teletón 2026

El grupo Santaferia fueron los encargados de cerrar el masivo show de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional, ocasión que aprovecharon para enviar un duro mensaje.

Durante toda la presentación dos de sus integrantes aparecieron luciendo polerones con la consigna "FCK KST", algo que fue interpretado en redes sociales como un mensaje directo al Presidente Kast.

Luego, cuando interpretaban su éxito "Que te vaya bien", dedicaron más palabras al mandatario aunque sin mencionarlo. "Que te vaya bien piola... y te falta poquito" o "chao burro" fueron algunas de las frases que mencionaron.

Todo se hizo más evidente cuando el cantante "Pollo" González apuntó uno de los mencionados polerones y cantó "pero ándate con ganas".

Si bien la banda nunca mencionó al Presidente, en redes sociales se hizo notar el mensaje y se le atribuyó al actual mandatario del país.