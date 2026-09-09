Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago11.8°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Meta obligó a la banda Muse a cambiar su usuario en redes sociales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo británico ahora puede ser encontrado bajo el nombre de @musemusic.

Meta obligó a la banda Muse a cambiar su usuario en redes sociales
 Muse
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La compañía Meta, administradora de redes sociales como Instagram o Facebook, obligó a la banda británica Muse a cambiar su usuario en las mencionadas plataformas digitales.

Los autores de "Supermassive Black Hole" se encontraban en Instagram desde noviembre de 2012 bajo el usuario de @muse. Sin embargo la empresa creada por Mark Zuckerberg le cedió ese nombre a una cuenta creada en agosto pasado.

Esta cuenta fue otorgada a Muse, un nuevo asistente de Inteligencia Artificial de Meta.

Ahora Muse puede ser encontrado en redes sociales como @museband.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada