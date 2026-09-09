Meta obligó a la banda Muse a cambiar su usuario en redes sociales

La compañía Meta, administradora de redes sociales como Instagram o Facebook, obligó a la banda británica Muse a cambiar su usuario en las mencionadas plataformas digitales.

Los autores de "Supermassive Black Hole" se encontraban en Instagram desde noviembre de 2012 bajo el usuario de @muse. Sin embargo la empresa creada por Mark Zuckerberg le cedió ese nombre a una cuenta creada en agosto pasado.

Esta cuenta fue otorgada a Muse, un nuevo asistente de Inteligencia Artificial de Meta.

Ahora Muse puede ser encontrado en redes sociales como @museband.