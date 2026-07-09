Excantante de Iron Maiden recordó el caótico debut en Chile: "Fue todo muy tenso"

Chile volvió a aparecer en el universo de Iron Maiden, luego de que el excantante de la banda Blaze Bayley recordara su caótico debut en el país.

Luego de que la Iglesia Católica hiciera gestiones que terminaron por impedir su visita en 1992, los británicos aterrizaron definitivamente en Chile cuatro años después en un caliente show en el Teatro Caupolicán (Monumental en la época), en donde fueron escupidos por parte del público.

Bayley, que venía como cantante de Iron Maiden en la oportunidad, recordó la presentación en entrevista con Metal Hammer: "Maiden nunca había tocado ahí, habían sido prohíbidos por la iglesa, pero ya en 1996 luego de que Bon Jovi, Metallica, Black Sabbath y todas las bandas grades del metal habían ido", dijo el músico.

"Te puedes imaginar la expectación que había", agregó Bayley, aunque lamentó que "estos tipos lo estaban arruinando para todos".

Según rememora, seis personas del público comenzaron a escupirlo a él y al bajista Steve Harris, desatando un recordado enfrentamiento entre el cantante y sus fans.

Blaze Bayley también reveló que la grabación en video que existe del show nunca fue autorizada por el grupo. "El equivalente chileno de la BBC se instaló en el teatro y filmó todo el concierto sin permiso", reclamó.

"Estaba la policía armada y todo estaba muy tenso, nadie sentía que podía decir 'oye, no puedes filmar esto'. Así que ahí hay un show completo dando vueltas", continuó.

Pese a las dificultades, la exvoz de Iron Maiden dijo que "el espectáculo salió muy bien y yo soné bien, aparte de mi enojo".

Iron Maiden volverá a Chile -con su histórico cantante Bruce Dickinson- el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre para ofrecer un par de shows en el Estadio Nacional.