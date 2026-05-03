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Tópicos: Magazine | Música | Michael Jackson

Spike Lee defendió ausencia de acusaciones de abuso en "Michael"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cineasta dijo que las críticas no encajan "con la cronología de la cinta".

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El reconocido director Spike Lee defendió que la película biográfica sobre Michael Jackson, "Michael" no incluyera acusaciones de abuso sexual infantil contra el Rey del Pop.

Lee, director de cintas como "Malcolm X" y "BlacKkKlansman" y del videoclip "They Don't Care About Us" de Jackson, afirmó a CNN que vio la película "dos veces" y "le encantó".

En ese sentido, sobre las críticas de la ausencia de los problemas legales del artista por abuso sexual infantil, el cineasta dijo que "Michael" finaliza años antes de que surgiera la primera acusación (registrada en 1993).

"La película termina en el 88", dijo Lee, y "las acusaciones ocurren más adelante. Así que criticas la película por algo que te gustaría que estuviera, pero no encaja con la cronología de la cinta".

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