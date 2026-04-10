Mon Laferte acompañó a 31 Minutos en México: Cantó junto a Jani Dueñas

La cantante Mon Laferte sorprendió al aparecer como invitada durante un concierto de 31 Minutos en México.

El popular programa de títeres presentó su show musical en el estado mexicano de Mérida, hasta donde llegó la intérprete de "Tu falta de querer" para acompañarlos en uno de sus clásicos.

Con su habitual dominio escénico, Mon Laferte apareció ante el público para interpretar junto a Jani Dueñas una especial de "Mi muñeca me habló", una de las canciones más emblemáticas de 31 Minutos.