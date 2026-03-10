Mon Laferte lleva "Femme Fatale" a Spotify Session protagonizada solo por mujeres

La cantante Mon Laferte jura su amor a la versión más reciente de sí misma en el estreno de su Spotify Session, un show grabado en México que exhibe cinco temas de su último disco al ritmo de un ensamble de jazz exclusivamente femenino.

En su debut en las sesiones de la plataforma digital, la artista aparece con un vestido rojo de satín para encarnar a la "femme fatale" de versos letales que el público conoció en marzo de 2025, cuando lanzó "Otra noche de llorar", la primera de las 14 canciones del álbum homónimo.

Con la dirección visual de la cineasta mexicana Magaly Ugarte, quien también ha dirigido videos para el músico noruego Erlend Øye, es que la compositora logra transformar una locación en Ciudad de México en un universo del jazz semejante al de Billie Holiday cantando "Strange fruit" en la década de 1950.

Según un comunicado compartido por Spotify, cada detalle inspirado en la estética del 'film noir' dispuesto en el escenario de tintes azules y rojos fue pensado por la chilena, quien además de ser una melómana es una reconocida artista visual.

El mismo texto comparte que Laferte sintió esta sesión como "la oportunidad perfecta para hacer algo diferente" en la interpretación de "Femme Fatale,Veracruz,1:30,Melancolía" y "Otra Noche de Llorar", la segunda canción más reproducida del disco.

"Estar en este universo del jazz nos permitió improvisar y dejar que la música respirara de una nueva manera", destacó sobre la sesión, que se enmarca en las celebraciones de EQUAL, un proyecto regional de la plataforma enfocado en impulsar a las mujeres en la industria de la música.