Tópicos: Magazine | Música

Morat en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda colombiana regresa en grande con su "Ya es Mañana World Tour".

Morat en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas
La banda Morat confirmó su regreso a Chile para este 2026 en el marco de su gira "Ya es Mañana World Tour".

La agrupación colombiana, que brilló en la versión anterior del Festival de Viña, se presentará el próximo 8 de septiembre en el Movistar Arena. 

El regreso de los intérpretes de "Faltas Tú" viene tras su exitoso paso por los Latin Grammy, donde ganaron el premio al Mejor Álbum Pop/Rock por "Ya es Mañana". 

Venta de entradas

Las entradas para Morat estarán disponibles en Puntoticket a partir del viernes 20 de febrero a las 10:00 horas, con preventa exclusiva para el banco auspiciador. 

En tanto, la venta general inciará el domingo 22 de febrero a las 10:30 horas, o una vez agotado el stock de preventa. 

