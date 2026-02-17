Francia: Cuatro detenidos, entre ellos un asesor legislativo, por homicidio de joven ultraderechista

Cuatro sospechosos fueron detenidos este martes en Francia dentro de la investigación por el asesinato la semana pasada de un joven cercano a la extrema derecha, un crimen que agita desde entonces la política francesa, informó la televisión BFMTV.

Entre los arrestados, que están siendo interrogados por los investigadores, se encuentra el asistente parlamentario del controvertido diputado de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) Raphaël Arnault, fundador del grupo Joven Guardia, disuelto por el Gobierno por sus posturas violentas.

Se trata de Jacques-Élie Favrot, cuyo acceso a la Asamblea Nacional fue prohibido por la presidencia de la cámara antes de que el partido suspendiera provisionalmente sus funciones a la espera de la investigación.

Además, la televisión asegura que hay otros tres detenidos, todos ellos veinteañeros.

Estas detenciones apuntan al movimiento de extrema izquierda como responsable del crimen, tal como vienen señalando en los últimos días varios miembros del Gobierno francés.

El joven Quentin, estudiante de matemáticas de 23 años, católico practicante y cercano a movimientos de ultraderechas, sufrió una paliza el pasado jueves, cuando había acudido a una concentración de protesta contra una conferencia de la eurodiputada LFI Rima Hassan en la facultad de ciencias políticas de Lyon, en el este del país.

Dos días más tarde, falleció en el hospital al que fue trasladado y su muerte generó un gran revuelo en Francia, donde buena parte de la clase política apuntó a LFI de Jean-Luc Mélenchon, a quien acusaron de crear un clima de violencia que sirvió de caldo de cultivo al crimen.

En los registros de la agresión difundidos en redes, el cuerpo de Quentin permanece inerte junto a una farola tras recibir varias patadas, algunas de ellas en la cabeza por parte de un grupo de encapuchados. Fuente: Familia de Quentin Deranque / Le Figaro

Videos de la agresión: Quentin sufrió patadas, algunas en la cabeza

El estudiante de 23 años, activista de extrema derecha, fue arrojado al suelo y golpeado por "al menos seis individuos" con máscaras y pasamontañas el jueves, al margen de una conferencia impartida por la eurodiputada de la Francia Insumisa (LFI) Rima Hassan en Lyon, declaró la Fiscalía el lunes.

Las imágenes de la violenta agresión, grabadas desde edificios colindantes, circularon por los medios de comunicación y las redes sociales y mostraban a un grupo de encapuchados linchar a un grupo de tres personas.

Dos de ellos logran escapar, pero el cuerpo de Quentin permanece inerte junto a una farola tras recibir varias patadas, algunas de ellas en la cabeza.

El fiscal de Lyon, Thierry Dran, indicó este lunes que la autopsia indicada que el joven falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.

El diario regional Le Progrès publicó hoy que los investigadores habían logrado identificar a seis sospechosos, algunos de ellos fichados por pertenecer al grupo antifascista Joven Guardia, mientras que otros contaban con antecedentes penales.

Gobierno pide a LFI limpiar sus "ideas" y "filas"

El Gobierno francés pidió este martes a la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) que haga una limpieza en sus "ideas" y en sus "filas" tras el caso.

Tras guardar un minuto de silencio en la Asamblea Nacional en memoria de Quentin Deranque, el primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió a LFI que haga dicha limpieza en sus "ideas" y en sus "filas", en clara alusión al diputado Raphaël Arnault, fundador de La Joven Guardia.

El primer ministro insistió en que "la verdad judicial prevalezca" en el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte del joven, y eso "sin ninguna presión sobre los investigadores y sobre la autoridad judicial", al tiempo que advirtió contra cualquier "retórica de confrontación".

"No podemos mantener la retórica de la confrontación constantemente y no ver que lo que a veces sucede en esta cámara puede filtrarse a toda la sociedad", dijo al pedir a los políticos que sean "responsables".

Lecornu también arremetió contra la jefa de filas de la LFI en la Cámara Baja, Mathilde Panot, por acusar al Gobierno de no haber previsto "ninguna medida de seguridad" ante la presencia del colectivo identitario Némésis para manifestarse contra la conferencia de Hassan, y de no haber "tenido en cuenta sus advertencias".

Una acusación que el primer ministro tildó de "absolutamente despreciable" y "abyecta".

"La Joven Guardia mata y La Francia Insumisa debería condenarla", afirmó por su parte el titular de Justicia, Gérald Darmanin, también en el marco de las preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional.

Varios sospechosos de haber participado en los altercados que causaron la muerte de Deranque han sido identificados, según informaron hoy fuentes a varios medios locales, y algunos están vinculados a la "extrema izquierda".

Arnault fue condenado en 2022 a cuatro meses de prisión exentos de cumplimiento por "violencia intencionada en grupo" tras participar en la agresión a un joven de 18 años al margen de una manifestación de extrema derecha.

En lo que sí hubo consenso por parte del Parlamento fue en guardar un minuto de silencio en memoria de Deranque y en rechazar la violencia en el debate político.

"Nadie debería morir a los 23 años. Nadie debería morir por sus ideas", declaró la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, antes de pedir ese minuto de silencio que fue observado unánimemente por los parlamentarios presentes en la Cámara Baja. Un ritual que se repitió poco después en el Senado.

Ni los resultados de la autopsia realizada la víspera, que reveló lesiones en la cabeza "incompatibles con cualquier intervención terapéutica y mortales a corto plazo", ni los cargos de "homicidio voluntario" y "violencia agravada en tres circunstancias: concierto, uso de máscara y porte de arma", sobre los que se ha abierto la investigación, dejan lugar a dudas. Deranque fue golpeado hasta la muerte mientras estaba en el suelo en una acera.