Murió Yaco Monti, ícono de la música romántica argentina

El cantante y actor argentino Yaco Monti, conocido por ser parte de la Nueva Ola, murió este jueves a los 80 años.

El deceso del artista, ícono de la música romántica en el país trasandino, fue confirmado por su familia por redes sociales: "Con una pena inmensa tengo que anunciar la partida de mi padre. ¡Se va el más grande! Padre, hermano y amigo, hasta siempre, viejo querido", expresó su hijo Jonathan.

Por su parte, Facundo, músico y otro de sus retoños, señaló: "Viejo querido, te vas de gira y me dejás el alma llena de música. Te amaré hasta el último latido".

Nacido como Julio César Eugenio en Villa Mercedes, San Luis, Monti alcanzó la fama en la década de 1960 con canciones como "Siempre te recordaré", "Volveré a San Luis" y "Un dolor de adiós". Su estilo fusionaba balada romántica y folklore cuyano, creando un sonido único que trascendió fronteras.

Además de su carrera musical, Yaco Monti incursionó en el cine argentino. Participó en películas como Escala Musical (1966) y Escándalo en la familia (1967), compartiendo pantalla con figuras como Osvaldo Miranda y Niní Marshall.

A lo largo de su trayectoria, se presentó en escenarios de Argentina y el mundo, conquistando al público con su carisma y talento. Su voz y sus interpretaciones siguen siendo recordadas por varias generaciones de oyentes.