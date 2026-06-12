¿Alegría Histórico? Tradicional banda tropical denunció uso fraudulento de su nombre

La tradicional banda tropical Grupo Alegría acusó a exintegrantes por hacer uso fraudulento de la marca con actuaciones bajo el nombre "Alegría Histórico" o "Alegría Máximo Level".

Esto "lejos de toda legalidad", denunció el dueño del grupo, Jorge Contreras Tello, al anunciar acciones legales contra quienes resulten responsables por intentar "lucrar y confundir a los fanáticos".

Las alarmas se encendieron al detectar publicaciones en redes sociales con presentaciones musicales que emplean expresiones como "Alegría Histórico" o "Alegría Máximo Level", y otras similares, para anunciar la presencia de Alegría, siendo "falso y contribuye a la confusión de los fans".

El titular de la marca registrada enviará cartas de cese y desistimiento a los involucrados, antes de avanzar con acciones legales civiles y penales si la situación continúa.

"La legislación chilena protege expresamente a quienes han registrado una marca y les otorga herramientas para impedir que terceros obtengan beneficios económicos aprovechando su prestigio y trayectoria", explicó el abogado Juan Pablo de la Jara, que representa a los titulares de la marca.

Y aclaró: "Ninguna persona adquiere derechos sobre una marca por el solo hecho de haber integrado una agrupación en el pasado".