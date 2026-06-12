Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.9°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

¿Alegría Histórico? Tradicional banda tropical denunció uso fraudulento de su nombre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Grupo Alegría apuntó contra exintegrantes y anunció acciones legales.

¿Alegría Histórico? Tradicional banda tropical denunció uso fraudulento de su nombre

"Ninguna persona adquiere derechos sobre una marca por el solo hecho de haber integrado una agrupación en el pasado", dijo el abogado que representa a los titulares de la marca.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La tradicional banda tropical Grupo Alegría acusó a exintegrantes por hacer uso fraudulento de la marca con actuaciones bajo el nombre "Alegría Histórico" o "Alegría Máximo Level".

Esto "lejos de toda legalidad", denunció el dueño del grupo, Jorge Contreras Tello, al anunciar acciones legales contra quienes resulten responsables por intentar "lucrar y confundir a los fanáticos".

Las alarmas se encendieron al detectar publicaciones en redes sociales con presentaciones musicales que emplean expresiones como "Alegría Histórico" o "Alegría Máximo Level", y otras similares, para anunciar la presencia de Alegría, siendo "falso y contribuye a la confusión de los fans".

El titular de la marca registrada enviará cartas de cese y desistimiento a los involucrados, antes de avanzar con acciones legales civiles y penales si la situación continúa.

"La legislación chilena protege expresamente a quienes han registrado una marca y les otorga herramientas para impedir que terceros obtengan beneficios económicos aprovechando su prestigio y trayectoria", explicó el abogado Juan Pablo de la Jara, que representa a los titulares de la marca.

Y aclaró: "Ninguna persona adquiere derechos sobre una marca por el solo hecho de haber integrado una agrupación en el pasado".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada