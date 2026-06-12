Formalizan a seis excarabineros acusados de asociación criminal y robos en Talca

Seis exfuncionarios de Carabineros fueron formalizados este viernes en Talca por su presunta participación en una asociación criminal dedicada a cometer robos aprovechando su calidad de policías.

Los imputados corresponden a un teniente, un suboficial mayor, un sargento segundo y tres cabos que se desempeñaban en la Tenencia Talca Oriente y que fueron dados de baja tras su detención.

La investigación, desarrollada por el Ministerio Público junto al Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, atribuye a los acusados los delitos de asociación criminal, robo con intimidación, robo en lugar habitado y falsificación de instrumento público.

Según los antecedentes expuestos durante la audiencia, los exfuncionarios estarían vinculados a al menos diez hechos delictuales y habrían utilizado su investidura policial para ingresar a inmuebles y apropiarse de dinero y otras especies.

Uno de los casos expuestos por la Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025, cuando los imputados ingresaron uniformados a un local comercial sin contar con una orden judicial.

De acuerdo con el relato en la lectura de cargos el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, los funcionarios "exhibiendo su armamento de servicio y procedieron a registrar de manera ilegal todas las dependencias. Sustrajeron la suma total aproximada de 12 millones de pesos en dinero efectivo".

La Fiscalía sostiene además que, "los funcionarios faltaron maliciosamente a la verdad en la narración de los hechos sustanciales". Para ocultar el delito, los involucrados destruyeron parte del sistema de cámaras de seguridad del recinto y elaboraron documentación falsa para justificar el procedimiento, simularon una persecución de un sujeto armado e informaron una incautación de dinero menor a la realmente obtenida.

Frente a estos antecedentes, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, calificó los hechos como "gravísimos" y aseguró que la institución mantiene una política de transparencia y fortalecimiento de los controles internos.

"Nosotros no permitimos este tipo de conductas que se apartan no solamente de los postulados institucionales, sino que son conductas abiertamente reñidas con la ley", afirmó.

La audiencia de formalización continuaba desarrollándose durante la tarde de este viernes en el Tribunal de Garantía de Talca. Mientras, la institución enfrenta una semana marcada por la detención y desvinculación de funcionarios en distintas regiones del país, incluyendo O'Higgins, Atacama y Los Ríos.