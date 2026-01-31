Síguenos:
Música | Música chilena

"ALÓ": Katteyes lanza canción junto a Sinaka

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La canción ya se había viralizado en redes sociales.
Viralizado semanas antes de su estreno oficial, finalmente se lanzó oficialmente "ALÓ" de Katteyes y Sinaka junto a un videoclip.

La canción explotó en plataformas digitales desde su primer adelanto y ya se perfila como uno de los grandes himnos del verano.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip que recrea la estética dosmilera, en sintonía con su portada, inspirada en los icónicos teléfonos de la época.

La canción fue producida por SWIFT 047, Flackoloyal y Neetram, mientras que el videoclip fue dirigido por Felipe Aldana, ambos con destacados trabajos con artistas como Kidd Voodoo, Soulfia y el mismo Sinaka.

