Israel afirma haber eliminado al jefe de inteligencia iraní y endurece amenazas contra Teherán

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este miércoles que un bombardeo israelí mató al ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Jatib, en el marco de una ofensiva dirigida contra altos funcionarios del régimen.

"Tras los contundentes asesinatos de altos funcionarios del régimen, el líder de facto de Irán y jefe de la organización Basij, (Ali) Lariyani y (Gholamreza) Soleimani, anoche también fue asesinado el ministro de Inteligencia iraní, (Ismail) Jatib, quien estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión del régimen", señaló el comunicado oficial.

De acuerdo con el Ejército israelí, Jatib cumplía un rol clave en la represión de protestas, incluyendo "la detención y el asesinato de manifestantes como en la configuración de la evaluación de inteligencia".

El funcionario también había sido sancionado en 2022 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en "actividades cibernéticas contra Estados Unidos y sus aliados", entre ellos Albania, país que ese mismo año debió suspender servicios públicos tras un ataque informático.

Según Washington, Jatib "dirige varias redes de ciberdelincuentes involucrados en ciberespionaje y ataques de ransomware en apoyo de los objetivos políticos de Irán".

En su mensaje, Katz insistió en que están "en medio de una victoria decisiva" y elevó el tono al advertir que "nadie en Irán goza de inmunidad y todos están en el punto de mira".

Además, sostuvo que junto al primer ministro Benjamín Netanyahu autorizaron "asesinar a cualquier alto funcionario iraní... sin necesidad de aprobación adicional", y adelantó "importantes sorpresas" en operaciones contra objetivos en Irán y Líbano.

Pese a los ataques, el régimen iraní no ha mostrado señales de debilitamiento y ha respondido con el lanzamiento de decenas de misiles balísticos y de racimo contra territorio israelí.