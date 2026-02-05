Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Ángelo Pierattini reapareció en redes sociales tras grave accidente automovilístico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante estuvo en coma inducido a raíz del accidente.

El músico Ángelo Pierattini reapareció en sus redes sociales tras haber sufrido un grave accidente automovilístico en diciembre pasado.

El ex Weichafe publicó un video en el que agradeció "desde lo más profundo de mi corazón" las muestras de apoyo que recibió durante su recuperación. "Me ha ayudado un montón para salir adelante", agregó.

"Estoy muy bien, me estoy recuperando. Esto no quiere decir que mañana nos vamos a ver en algún escenario, si no que van a pasar varios meses", sostuvo Pierattini.

El pasado 29 de diciembre Ángelo Pierattini fue colisionado por detrás mientras conducía su vehículo por la ruta 68. Debido a la gravedad de sus lesiones el músico fue inducido en un coma, del cual despertó algunos días después.

