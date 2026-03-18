Ángelo Pierattini regresa a los escenarios tras grave accidente automovilístico

El músico Ángelo Pierattini anunció su regreso a los escenarios tras el grave accidente automovilístico que sufrió en diciembre pasado y por el cual estuvo en coma inducido.

El ex Weichafe confirmó que realizará un concierto titulado "El regreso del guerrero" el próximo 4 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes.

El show promete ser "un evento que no es solo un concierto, sino el hito que funde por primera vez todas sus facetas en una sola experiencia".

"Estará presente toda la música que me hace ser lo que soy. Una diversidad que se convierte en un sonido distintivo, con identidad propia. La definiría bajo tres pilares: emoción, honestidad y autenticidad", detalló Pierattini.

Las entradas se encuentran en disponibles en Ticketmaster.