Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.8°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Ángelo Pierattini regresa a los escenarios tras grave accidente automovilístico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En diciembre pasado el ex Weichafe estuvo en coma inducido por este accidente.

Ángelo Pierattini regresa a los escenarios tras grave accidente automovilístico
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El músico Ángelo Pierattini anunció su regreso a los escenarios tras el grave accidente automovilístico que sufrió en diciembre pasado y por el cual estuvo en coma inducido.

El ex Weichafe confirmó que realizará un concierto titulado "El regreso del guerrero" el próximo 4 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes.

El show promete ser "un evento que no es solo un concierto, sino el hito que funde por primera vez todas sus facetas en una sola experiencia".

"Estará presente toda la música que me hace ser lo que soy. Una diversidad que se convierte en un sonido distintivo, con identidad propia. La definiría bajo tres pilares: emoción, honestidad y autenticidad", detalló Pierattini.

Las entradas se encuentran en disponibles en Ticketmaster.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada