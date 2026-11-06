Anuncian homenajes a Zalo Reyes para este 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre el sello Universal Music realizará un especial tributo a Zalo Reyes, el popular cantante conocido como "El gorrión de Conchalí".

Reyes falleció en 2022 a sus 69 años tras una extensa carrera llena de hits, apariciones televisivas, históricos shows y una especial conexión con el público chileno.

"He aprendido que su carisma y su talento trascendió, y está presente, y me da una alegría muy grande", destacó Boris Reyes, nieto del artista y uno de los organizadores de este homenaje.

Tal como inmortalizó en su canción "Ramito de violetas", el 9 de noviembre se realizará una actividad en el Centro Cultural Gabriela Mistral en la que se regalarán flores y photocards conmemorativas del cantante.

La cita será entre las 15:00 y las 18:00 horas con entrada liberada.