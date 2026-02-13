Bus de Zúmbale Primo sufrió accidente de tránsito en Ruta 5 Sur

La mañana de este viernes, el bus que transportaba al grupo Zúmbale Primo sufrió un accidente en la Ruta 5 Sur, a la altura de Bulnes, región del Ñuble.

Según informó el medio local Voz Populi, el autobus habría sido alcanzado por un vehículo de menor tamaño, causando el siniestro al adelantar de manera indebida.

En tanto, personal de Carabineros llegó a lugar para aplicar la alcoholemia a ambos conductores, cuyos exámenes resultaron negativos.

Además, se confirmó que no se registraron lesionados ni víctimas fatales producto del choque y que el chófer del automóvil será citado a declarar.

Por su parte, la banda de cumbia señaló que todos sus integrantes se encuentran en perfecto estado y que, pese al siniestro, participarán en la Fiesta de la Naranja en Villa Alegre esta noche.

"Estamos listos para encender la Fiesta de la Naranja en Villa Alegre. Prepárense que se viene una noche inolvidable", mencionaron en el posteo.