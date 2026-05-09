Con emocionante video junto a su madre, María José Quintanilla reveló importante noticia

María José Quintanilla reveló una segunda fecha en el Movistar Arena de una forma muy emotiva.

"Necesitamos que la primera persona que sepa esto sea la Banana (forma en que llama a su madre)", dice la cantante en un video publicado en sus redes sociales.

Entre lágrimas, la exintegrante de Rojo fue a contarle la noticia: "Tu hija va a hacer un segundo Movistar Arena".

Visiblemente emocionada, su madre le preguntó cuándo sería el concierto, a lo que Quintanilla respondió que se liberó una nueva fecha y que el show será el próximo 13 de octubre de 2026.

"Porque ustedes lo pidieron parientes. ¡Cuando nos juntamos el universo juega a nuestro favor! Para los que no alcanzaron, o los que quieran repetir la fiesta nos vemos el 13 de Octubre, 21:00 horas, Movistar Arena", escribió la cantante junto al video.