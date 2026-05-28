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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Exmiembros de Sol y Lluvia presentan nueva banda y confirman concierto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda ofrecerá un concierto el próximo 15 de julio.

Exmiembros de Sol y Lluvia presentan nueva banda y confirman concierto
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Los hermanos Charles y Jonny Labra junto a Marcelo Concha y Patricio Quilodrán, ex integrantes de Sol y Lluvia, anuncian el nacimiento de Largo Tour Ensamble, una nueva agrupación.

Tras décadas de recorrido artístico en distintos proyectos musicales y culturales, los músicos vuelven a encontrarse para seguir creando juntos desde la experiencia compartida, la poesía popular y la conexión con las comunidades.

La agrupación está integrada por Charles Labra en voz principal, guitarra y percusiones; Jonny Labra en bajo eléctrico; Marcelo Concha en coros, quenas, saxo y guitarra; Patricio Quilodrán en charango, quenas y aerófonos andinos; y se suma Koi Ramírez en batería y percusiones andinas.

"Buscamos que este concierto sea una experiencia colectiva para cantar juntos, reencontrarnos y recuperar fuerza, esperanza y alegría en tiempos que necesitan más comunidad y humanidad", señaló Jonny Labra.

Además anunciaron una presentación en la Sala Máster de la Universidad de Chile para el próximo 15 de julio con entradas a la venta en Portaltickets. 

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