Exmiembros de Sol y Lluvia presentan nueva banda y confirman concierto

Los hermanos Charles y Jonny Labra junto a Marcelo Concha y Patricio Quilodrán, ex integrantes de Sol y Lluvia, anuncian el nacimiento de Largo Tour Ensamble, una nueva agrupación.

Tras décadas de recorrido artístico en distintos proyectos musicales y culturales, los músicos vuelven a encontrarse para seguir creando juntos desde la experiencia compartida, la poesía popular y la conexión con las comunidades.

La agrupación está integrada por Charles Labra en voz principal, guitarra y percusiones; Jonny Labra en bajo eléctrico; Marcelo Concha en coros, quenas, saxo y guitarra; Patricio Quilodrán en charango, quenas y aerófonos andinos; y se suma Koi Ramírez en batería y percusiones andinas.

"Buscamos que este concierto sea una experiencia colectiva para cantar juntos, reencontrarnos y recuperar fuerza, esperanza y alegría en tiempos que necesitan más comunidad y humanidad", señaló Jonny Labra.

Además anunciaron una presentación en la Sala Máster de la Universidad de Chile para el próximo 15 de julio con entradas a la venta en Portaltickets.