Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Gepe anuncia colaboración con Los Vásquez: "Cosa buena" ya tiene fecha de estreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante contó a Cooperativa cómo crearon esta canción junto al popular dúo.

Gepe anuncia colaboración con Los Vásquez:
El cantante Gepe anunció que lanzará una colaboración junto a Los Vásquez: se trata de "Cosa buena", sencillo que será estrenado este viernes 16 de enero.

"Nos juntamos en 2022 a componer. Lo que hicimos en ese momento era una idea melódica con una letra de cualquier cosa. En 2023 avanzamos un poco más y en 2025 decidimos terminar la canción. Esa idea que teníamos al principio terminó mutando muchísimo", detalló Gepe a Cooperativa.

El músico agregó que el tema comenzó siendo "un reggae con bolero y terminó siendo una cumbia".

Sobre la canción recordó que "durante la grabación del videoclip me pasó algo que nunca me había pasado: estábamos los tres en la van en un descanso y se nos ocurrió cambiarle algunas partes".

"Para el director fue estresante, pero para nosotros fue muy interesante esa vertiginosidad de manipular la canción y tratar de mejorarla", complementó.

Gepe será parte del próximo Festival del Huaso de Olmué, donde actuará el día sábado 17 de enero.

