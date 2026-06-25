Julianno Sosa celebra que terminó la enseñanza media a sus 27 años

El cantante urbano Julianno Sosa utilizó sus redes sociales para celebrar que terminó la enseñanza media.

A través de su canal de difusión de Instagram, el artista compartió que, tras abandonar el colegio hace varios años, logró completar cuarto medio.

"Hace tiempo no me reportaba pero aquí estoy y con buenas noticias", partió diciendo.

En este contexto, el intérprete de "Nubes Grises" agregó: "Tal vez a muchos no les importe, pero una de ellas me daba vergüenza decirlo, pero es mi realidad: terminé 4to medio", revelóz

"Muchos saben que yo abandoné la escuela en mis tiempos de escolar, de lo cual hasta hace poco me arrepentía y entendí la razón que tenía la vieja", continuó.

Bajo esta línea, el puentealtino afirmó que "lo logré familia, lo terminé y pretendo seguir estudiando".

Asimismo, Sosa comentó a sus seguidores que dará su primer concierto en el Teatro Caupolicán, con coordenadas que aún están pendientes.