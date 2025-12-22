Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Kidd Voodoo anuncia una pausa en su carrera tras exitoso 2025

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante hizo 12 shows en Movistar Arena y debutó en el Festival de Viña.

Tras su arrollador 2025, el cantante Kidd Voodoo anunció que hará una pausa en su carrera musical.

En los últimos 12 meses el chileno vivió el mejor año de su carrera gracias a su debut en el Festival de Viña del Mar, a su show con Resonancia Etérea en Lollapalooza y a los 12 shows que hizo en Movistar Arena.

"Gracias por todo lo de este año, realmente ha sido un sueño. Tomaré una pausa por un tiempo, nos vemos en otro momento", escribió en su cuenta de Instagram.

Por ahora Kid Voodoo no ha entregado detalles sobre este receso ni de cuándo retomará su faceta artística.

Kidd Voodoo hace una pausa

En portada