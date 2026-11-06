Kidd Voodoo estrena canción junto a Macha y El Bloque Depresivo

El cantante Kidd Voodoo se unió al popular proyecto Macha y El Bloque Depresivo para lanzar una nueva canción titulada "Volver a comenzar".

El tema está en clave bolero, un estilo que Macha Asenjo y su grupo han sabido cultivar y popularizar durante las últimas dos décadas, y que aleja a Kidd Voodoo ritmos como el reggaeton y el indie rock.

La canción se estrena en plena preparación de ambos artistas para sendos conciertos programados para fin de año.

Por su parte Kidd Voodoo llevará su espectáculo "Euforia" al Estadio Monumental el próximo 7 de diciembre.

En tanto Macha y el Bloque Depresivo regresarán al Estadio Nacional con dos fechas totalemente agotadas para el 11 y 12 de diciembre.