La canción que Tommy Rey escribió a Gladys Marín: "Yo la admiraba"

El mundo de la música chilena está de luto luego de que se confirmara la muerte de Tommy Rey este miércoles, a los 80 años.

Con el deceso del mítico cantante, redes sociales recordaron su vínculo con Gladys Marín, exsecretaria general del Partido Comunista, a quien homenajeó con la canción "Una mujer llamada Gladys".

"Esa la hice yo, la escribí viajando al norte, y estaba viva Gladys Marín en ese tiempo y justamente murió a los pocos días", recordó el artista en el programa radial Café con Nata, en junio del 2024.

"Nosotros grabamos este tema, pero todas las radio no tocaban cosas así (...) no lo tocamos en todas partes, por supuesto, porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con esas ideas, pero yo era admirador de ella, de Gladys Marín", añadió.

Por su parte, Leo Soto, percusionista y mánager de La Sonora de Tommy Rey, que acompañó al vocalista al programa, habló de la cercana relación que mantuvieron con la exdirigenta comunista.

"Teníamos una afinidad y amistad bien grande. Una vez nos invitó a tomar once con la familia, con las señoras de todos los de la orquesta", relató.

Asimismo, Soto señaló que Marín "entendía cuando teníamos que tocar para los otros bandos, dijo: 'Si este es su trabajo, un médico no puede discriminar si es de izquierda o de derecha el paciente'".

"Hay que vivir y hay que tocar, y ella siempre nos entendió. Una gran mujer, muy amigable, muy amistosa", cerró.