"La gente nace y muere pobre": Mon Laferte afirma que su éxito es un caso "extraordinario"

La cantante Mon Laferte confesó en una reciente entrevista que no le gusta que su historia de vida sea usada como un ejemplo de superación.

En el podcast español "Bimboficadas", la artista se refirió a la forma en la que los medios y el público suelen referirse a su caso, usándolo como un relato aspiracional.

"A mí me ponen mucho de ejemplo, como de 'ella se esforzó y lo logró en la vida'. Y no, o sea, hay gente que se levanta en México a las 04:00, toma el camión para llegar a las siete a su trabajo, trabaja todo el día, le pagan una mierda y ¡vaya que se esforzó!", partió diciendo la viñamarina.

Bajo esta línea, la autora de "Amor Completo" recalcó que su caso es solo una excepción. "No me gusta mencionar esto siempre, que tiene que ver con la meritocracia, porque mi caso, de movilidad social y de todo es un caso extraordinario", agregó.

"O sea, soy parte del uno, del uno, del 1%. La gente nace pobre y muere pobre. Eso es algo estadísticamente", sentenció Laferte.