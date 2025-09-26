La Gran Sonora de Todos presenta sus canciones sin Tommy Rey

La Gran Sonora de Todos, conformada por exmúsicos de la Sonora de Tommy Rey, presentó sus primeras canciones sin el fallecido cantante.

Si bien estrenaron un tema en mayo pasado, el grupo liderado por el percusionista Leo Soto lanzó dos nuevos temas con los que pretende hacer su introducción en sociedad. "Cuando un amigo se va" y "Uy, qué miedo!" son los dos nuevos temas, los cuales ya están disponibles en plataformas digitales.

Por un lado "Cuando un amigo se va" es una reversión del cantautor argentino Alberto Cortez, mientras que "Uy, que miedo!" es una especie de tributo a Halloween del mexicano Chico Che.

"Con la orquesta queremos llegar a todo el público, queremos ser transversales como fue La Sonora de Tommy Rey, llegar a la juventud, a los niños, como cuando grabamos con 31 Minutos o Mi Perro Chocolo y por supuesto a los adultos mayores. Queremos ser 100% bailables, pero con arreglos diferentes a lo que uno escucha en el mercado de las sonoras. Queremos ir un poquito más allá", dijo Soto sobre este nuevo grupo.

Además de Leo Soto, la Gran Sonora de Todos tiene a Esteban Dinamarca como su vocalista principal en la compleja misión de reemplazar a Tommy Rey. "Cada presentación nuestra va a ser un homenaje a Tommy Rey... Tommy no se olvidará jamás en nuestra mente y corazones", concluyó Soto.