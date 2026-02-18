Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Los Tres anuncian su nuevo disco: "Cantar y Amar" es el primer adelanto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Será el primer disco del grupo con su formación clásica en 27 años.

Los Tres anuncian su nuevo disco:
Las + leídas
El grupo Los Tres anunció el lanzamiento de su nuevo disco de estudio junto a su primer adelanto: el tema llamado "Cantar y Amar", el primero con el cuarteto original de la banda en casi tres décadas.

Este álbum, registrado en 2025 en los míticos estudios Abbey Road en Inglaterra, marcará las primeras composiciones originales de Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Titae Lindl y Pancho Molina desde "La sangre en el cuerpo" de 1999.

Además será el primer disco de Los Tres desde "Coliumo" de 2010.

A través de redes sociales el grupo chileno mostró un breve adelanto de "Cantar y Amar", cuya fecha de estreno será este 5 de marzo.


