El músico Mauricio Redolés lanzó una dura crítica a la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), luego de que no fuera considerado en la programación de la Feria Pulsar de este año.

A través de una "carta semi-abierta", el artista recordó que en 2025 la entidad rechazó su solicitud de participar en una actividad para conmemorar los 50 años de su primera presentación musical, realizada en 1975 mientras se encontraba preso político en la Cárcel Pública de Valparaíso.

"Creí que debería merecer más respeto de parte de la S.C.D. por aquello, pero no fue así", escribió Redolés, quien también recordó a Sergio Vesely, cantautor y poeta que falleció recientemente y que, al igual que él, realizó una presentación durante su prisión política.

En el posteo, el músico cuestionó la falta de consideración hacia quienes desarrollaron su trabajo artístico durante la dictadura y continuaron activos después de ella. "¿Los sobrevivientes de la dictadura que hicimos arte en las cárceles y continuamos haciendo arte, merecemos un poco más de respeto, de consideración, de visibilidad?", planteó.

La crítica de Redolés a la SCD

Posteriormente, Redolés relató que desde abril intentaron contactar a la entidad para participar en Pulsar 2026, año en que se cumplen 30 años del álbum "¿Quién mató a Gaete?". Sin embargo, aseguró que finalmente les comunicaron que la programación estaba completa y que no había sido considerado.

"Nos tramitaron en un infatigable 'comprahuevos' que finalmente terminó cuando nos comunicaron que la parrilla estaba completa y Mauricio Redolés no estaba considerado", sostuvo.

Además, el artista destacó que el disco fue incluido entre los 50 mejores álbumes chilenos por la revista Rolling Stone Chile en 2008, además de figurar en el libro "200 discos de rock chileno: una historia del vinilo al streaming", publicado en 2020.

Ante la falta de apoyo, Redolés y su familia organizaron una celebración independiente del álbum, que se realizará este viernes 27 de noviembre en el Centro de Extensión del Instituto Nacional. "Solo los músicos y las músicas ayudan a los músicos y a las músicas. Solo el pueblo ayuda al pueblo", expresó.