Quique Neira denuncia que su hijo fue víctima de bullying y que tuvo que sacarlo del colegio

El cantante Quique Neira denunció en sus redes sociales que un hijo suyo fue víctima de bullying en el colegio donde estudiaba y aseguró que la institución actuó en favor del supuesto agresor.

"Un compañero viene molestando a mi hijo en el colegio desde hace un tiempo. Lo expusimos y otros apoderados dijeron haber vivido lo mismo con sus hijos", comenzó diciendo la voz de "Armonía de amor".

Sin embargo aseguró que cuando "nos quejamos en la escuela", fueron los padres denunciantes quienes "terminamos citados a convivencia escolar".

"El problema somos nosotros, insólito... En el fondo el colegio toma parte por el niño que molesta a sus compañeros, ¿y mi hijo que es víctima tiene que pedir disculpas? Mundo al revés", agregó.

Debido a esto Neira señaló que "nos vimos forzados a sacar al niño del colegio", ya que "no tengo garantías de que el colegio proteja a mi hijo".