Standly rompe el silencio tras ser detenido por conducir drogado

El cantante urbano Standly fue detenido en la comuna de San Felipe la mañana del miércoles, tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Según precisó Carabineros, el artista fue fiscalizado luego de que personal policial -que se encontraba realizando diligencias en sectores de consumo y venta drogas- se percató de que el vehículo en el que se trasladaba no se detuvo ante la señalización de tránsito en dos intersecciones.

En tanto, el fiscal instruyó realizar un examen toxicológico y Narcotest, arrojando positivo ante la presencia de THC. Además, se encontraron dos bolsas de marihuana elaborada, procesiendo con el arresto del intérprete de temas como "Marisola" y "Panamera".

Por su parte, el Juzgado de Garantía de San Felipe decretó la medida cautelar de firma mensual para Camilo Paredes Aguirre, nombre real del cantante.

Standly entrega su versión

A través de redes sociales, Standly rompió el silencio sobre la detención, entregando su versión de los hechos.

"Andan puro inventando we... y en verdad no es así", partió diciendo. Posteriormente, en un comunicado, señaló que "se han dicho muchas cosas que no son verdad y la prensa exageró todo".

"Sí, me detuvieron por portar marihuana, pero todo estaba en regla. Tengo receta médica que me permite usarla y transportarla por motivos terapéuticos. No fue nada ilegal ni como algunos medios lo hicieron ver", explicó.

En este contexto, Paredes aseguró que "la situación se manejó mal, no se respetaron los protocolos y sentí mala intención en el procedimiento. Además, me faltan algunas cosas personales que estaban en el auto".

"Agradezco de corazón a toda mi gente por los mensajes y el apoyo. Estoy tranquilo, con la conciencia limpia y enfocado en seguir con mi música y todo lo que viene", sentenció.