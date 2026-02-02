Tommy Rey y "Negro" Piñera fueron incluidos en el In Memoriam de los Grammy 2026

Los cantantes chilenos Tommy Rey, Miguel "Negro" Piñera y Osvaldo Díaz fueron recordados por la Academia de la Grabación en los recientes premios Grammy 2026.

Año a año la organización dispone el segmento In Memoriam, en el cual se homenajea a figuras destacadas de la industria que fallecieron en el último año.

Si bien ninguna de los tres artistas nacionales apareció en la transmisión oficial, sus nombres sí fueron incluidos dentro del listado completo que publica la Academia en su sitio oficial.