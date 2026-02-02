Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago21.8°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Tommy Rey y "Negro" Piñera fueron incluidos en el In Memoriam de los Grammy 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante Osvaldo Díaz también apareció en el listado.

Tommy Rey y
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los cantantes chilenos Tommy Rey, Miguel "Negro" Piñera y Osvaldo Díaz fueron recordados por la Academia de la Grabación en los recientes premios Grammy 2026.

Año a año la organización dispone el segmento In Memoriam, en el cual se homenajea a figuras destacadas de la industria que fallecieron en el último año.

Si bien ninguna de los tres artistas nacionales apareció en la transmisión oficial, sus nombres sí fueron incluidos dentro del listado completo que publica la Academia en su sitio oficial.

In Memoriam Grammy 2026

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada