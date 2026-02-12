"Una gran banda": Los Tres invitaron a Álvaro López de Los Bunkers al escenario

El grupo Los Tres protagonizó un icónico momento para la música chilena luego de invitar a Álvaro López, de Los Bunkers, a cantar con ellos durante su show en el Festival de Antofagasta.

"Queremos invitar a un amigo, de una gran banda", anunció Álvaro Henríquez antes de presentar a su tocayo y fundirse en un cariñoso abrazo.

El cantante de Los Bunkers acompañó a Los Tres durante la interpretación de "Déjate caer" y "Amor Violento".

Con esta invitación Henríquez y compañía echaron por tierra el rumor sobre una supuesta mala relación entre ambas bandas. Esta versión se originó en una rara entrevista del líder de Los Tres en la que critica duramente a Los Bunkers.

La relación entre Álvaro Henríquez y Los Bunkers data desde 2002, cuando la voz de "Pájaros de fuego" ofició como productor del álbum "Canción de lejos".