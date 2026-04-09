"XCLNT": así suena el nuevo disco de la formación original de Los Tres

Este viernes 10 de abril se inició con el estreno en plataformas digitales de "XCLNT", el nuevo disco de Los Tres, y el primero en 26 años que reúne a su formación original, con Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Roberto "Titae" Lindl y Francisco "Pancho" Molina.

El álbum surge como un paso natural tras la exitosa gira "La Revuelta", que en 2024 marcó la reunión de los cuatro músicos y congregó a miles de fans en Chile y México. Al año siguiente, Los Tres partió hasta Londres, para registrar canciones originales en los históricos estudios Abbey Road.

El nuevo disco -bajo etiqueta Universal Music Chile- tiene 11 canciones, de las cuales solamente se conocía "Cantar y amar", y el tracklist es:

⁠Cantar y amar ⁠Como llegaste te vas ⁠La vida al revés ⁠Al menos solo por hoy ⁠Peor que mal ⁠Perro muerto ⁠Vendaval de otoño ⁠INRI ⁠Empelota ⁠Alma a la deriva ⁠Que vuele

"El equilibrio instrumental pasa por la interacción de los elementos, donde la guitarra de Ángel Parra y la batería de Pancho Molina recuperan ese diálogo característico que definió el sonido del rock chileno de los '90. A este engranaje se suma el trabajo impecable de Titae Lindl en el bajo, aportando la solidez y el pulso elegante necesarios para sostener la intensidad del álbum", destaca el sello.

Además, "en lo lírico, Álvaro Henríquez transita entre la agudeza irónica y una intensidad emocional sobrecogedora, entre relatos retóricos y desde el cotidiano, sostenidos por una interpretación vocal nítida y protagonista".

Los Tres en vivo con "XCLNT"

El lanzamiento del disco "XCLNT" será acompañado por nuevas presentaciones en vivo, pero hay cuatro shows exclusivos con que Los Tres debutarán sus nuevas canciones, de la mano de su grandes éxitos.

Todo comenzará en su natal Concepción, con conciertos los días 23 y 24 de mayo, en el Teatro Universidad de Concepción; y luego en Santiago, los días 7 y 8 de junio, en el Teatro Municipal de Santiago.