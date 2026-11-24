La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de FOJI y la Orquesta Filarmónica de Santiago se reunirán por primera vez en el escenario del Teatro Municipal, en un concierto que celebrará los 25 años de la fundación.

La presentación será dirigida por Paolo Bortolameolli y comenzará a las 19:00 horas, con un programa que incluirá obras de Mozart y Gustav Mahler.

El concierto ya tiene sus entradas agotadas, pero podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de FOJI.