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Tópicos: Magazine | Música | Música docta

Helmuth Reichel dirigirá dos conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de FOJI

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El director chileno encabezará presentaciones en Valparaíso y Santiago, con obras de Shostakóvich, Arutiunian y Prokófiev.

Helmuth Reichel dirigirá dos conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de FOJI
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El director de orquesta chileno Helmuth Reichel liderará a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) en dos conciertos programados para este sábado 24 y el lunes 26 de octubre, en Valparaíso y Santiago, respectivamente.

La primera presentación se realizará a las 19:00 horas en el Teatro Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso, mientras que el segundo concierto tendrá lugar a las 19:30 horas en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, en Las Condes.

El programa contempla la "Obertura Festiva", de Dmitri Shostakóvich; el "Concierto para trompeta", de Alexander Arutiunian, y la "Sinfonía N.° 5", de Serguéi Prokófiev. Sobre esta última obra, Reichel destacó el desafío que representa para la orquesta y cómo el compositor plasmó en ella su experiencia cercana a la guerra.

Las entradas para el concierto de Valparaíso están disponibles a través del enlace habilitado por la Universidad Técnica Federico Santa María, mientras que la presentación en Fundación CorpArtes será gratuita, con previa obtención de un boleto digital.

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