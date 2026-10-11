¿Quién era Penélope Knuth? La destacada violista que murió en accidente de bus en Valparaíso

Penélope Knuth, destacada violista de la Orquesta de Cámara de Chile y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, falleció la noche del sábado 10 de octubre tras el accidente del bus que trasladaba a integrantes de la agrupación en Valparaíso.

El vehículo se desbarrancó en el sector de calle Diego Portales, en el sector de Los Placeres, y cayó sobre el estacionamiento de un condominio. El accidente dejó además a 13 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad.

La noticia provocó reacciones en el mundo cultural y académico, donde se destacó la trayectoria de la intérprete y su aporte a la formación musical en Chile.

Una trayectoria ligada a la música y la docencia

Nacida en Nueva York, Estados Unidos, Penélope Knuth desarrolló una extensa carrera como intérprete y docente. Antes de establecerse en Chile, se desempeñó durante ocho años como violista principal de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y durante otros cuatro años en la Orquesta Municipal de Caracas.

En 1994 se incorporó a la Orquesta de Cámara de Chile como primera viola, cargo que desempeñó durante más de tres décadas. Desde esa posición, fue parte de la trayectoria de una de las agrupaciones de música de cámara del país y participó en sus distintas temporadas y presentaciones.

Su trabajo también estuvo estrechamente ligado a la enseñanza. En Chile, fue académica de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica, donde contribuyó a la formación de nuevas generaciones de músicos. Además, participó en iniciativas pedagógicas como el Camping Musical de Verano de la Fundación Sinfónica de Panamá.

El rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, lamentó el fallecimiento de la académica y destacó que su "talento, vocación y compromiso con la música y la formación de nuevas generaciones dejan una huella invaluable en nuestra comunidad".

Asimismo, expresó su apoyo a la familia de Knuth, especialmente a su hija Georgina Rossi, también integrante del Instituto de Música UC, y manifestó su solidaridad con las personas de la comunidad universitaria y de la Orquesta de Cámara de Chile afectadas por el accidente.

Por su parte, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio lamentó la muerte de Knuth y destacó la huella que dejó durante sus más de 30 años de trabajo en la Orquesta de Cámara de Chile, así como su contribución a la difusión de la música en el país.

El deceso de la violista ocurrió tras participar junto a la agrupación en una presentación de la Sinfonía n.º 1 de Gustav Mahler, conocida como "Titán", en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso. El bus que trasladaba a los músicos sufrió el accidente cuando regresaban de la actividad.