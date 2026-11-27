El cantante urbano Jairo Vera, cuyo nombre real es Jonathan Jairo Mellado Vera, enfrenta un nuevo avance en la investigación por una presunta violación grupal ocurrida en Pelluhue, en la Región del Maule, luego de que la Fiscalía presentara una acusación en su contra.

Según informó La Tercera, el Ministerio Público solicitó una pena de 15 años de presidio para el artista, además de inhabilitaciones para ejercer cargos y oficios públicos. La acusación también apunta contra Steven Ortega, para quien se pidieron cinco años de internación en régimen cerrado, debido a que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el escrito presentado por el fiscal Francisco Ávila, de la Fiscalía Local de Cauquenes, ambos acusados enfrentarían cargos como presuntos autores del delito. La Fiscalía reconoce la atenuante de irreprochable conducta anterior y considera como agravante que el ilícito habría sido cometido por dos o más personas.

Los hechos investigados en Pelluhue

La acusación sitúa los hechos durante la madrugada del 1 de noviembre de 2022, en una cabaña del sector Mariscadero, en Pelluhue, donde se desarrollaba una fiesta. En el lugar se encontraban Vera, Ortega, otros dos sujetos que no han sido identificados y la víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la joven habría sido llevada hasta una habitación, donde se encontraban los otros participantes. La Fiscalía sostiene que fue agredida sexualmente y que uno de los presentes habría registrado parte de lo ocurrido con un teléfono celular.

Tras la presentación de la acusación, el Juzgado de Letras y Garantía de Chanco fijó para el 26 de enero de 2027, a las 11:00 horas, la audiencia de preparación del juicio oral. En tanto, Vera enfrenta una acusación y no una condena, por lo que su responsabilidad penal deberá ser determinada en el proceso judicial.