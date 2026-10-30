My Chemical Romance lanzó inquietante corto "Prelude to The End"

En el marco del vigésimo aniversario de su álbum "The Black Parade", el grupo estadounidense My Chemical Romance se unió a la artista visual Lauren Tsai para el corto animado "Prelude to the End", contando con voces famosas de Billie Eilish, Phoebe Bridgers y el creador de videojuegos Hideo Kojima.

La pieza visual combina la imaginería del anterior cortometraje de Tsai, "The Dying World", con el tema inicial del disco, "The End.", para narrar la historia de una joven llamada "Astrid", que cae en un mundo de ideas olvidadas luego de que las figuras autoritarias de su internado decidan deshacerse de su querido cuaderno de bocetos.

"Fue un sueño hecho realidad trabajar en este proyecto", aseguró Tsai, que produjo el corto con su productora independiente UNREAL INC. "Siento un profundo respeto por MCR y por el legado creativo de Gerard (Way). Ha sido un honor para mí que él haya encontrado inspiración en un mundo que yo he creado, del mismo modo que yo siempre he admirado los mundos que él ha construido a lo largo de su carrera", declaró.

El corto será exhibido en las presentaciones finales de su actual gira "The Black Parade Tour" en EE.UU.