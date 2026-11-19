La cantante Mon Laferte compartió una sentida reflexión sobre su polémico paso por los Latin Grammy.

En la ceremonia, celebrada el pasado 12 de noviembre, la artista presentó su single "Femme Fatale", calificando su interpretación como "una de las peores de su vida".

"Sí, canté de la mierda y nadie podrá convencerme de lo contrario. Mi presentación en los Latin Grammy fue una de las peores que he tenido en mi vida", reconoció la intérprete, quien además contó que todavía no se atreve a ver el video de su actuación.

Tras terminar de cantar, la artista bajó del escenario y decidió retirarse de la ceremonia, pues no quería encontrarse con otras personas ni escuchar comentarios sobre su presentación.

Asimismo, la autora de "Tormento" explicó que sus dificultades no comenzaron esa noche, ya que llevaba varios meses notando que su voz no respondía como antes. "No quería aceptarlo porque tenía miedo de que, al reconocer que me estaba costando, se volviera cierto", comentó.

El diagnóstico médico de Mon Laferte

Después de postergar durante meses una consulta médica, la chilena finalmente decidió acudir a un especialista para revisar qué estaba ocurriendo con su voz, instancia en la que le realizaron un examen con una cámara introducida por la nariz.

"Para mi sorpresa mis cuerdas vocales están muy bien. Al parecer tengo sinusitis crónica y problemas de adenoides", contó, aunque aclaró que no sabe si esas condiciones explican las dificultades que ha experimentado para cantar.

Pese a esto, la ex "Rojo" aseguró que continúa de gira y que ha incorporado calentamientos vocales y ejercicios a su rutina, lo que le ha permitido realizar conciertos de casi tres horas, aunque reconoció que algunos días se siente mejor que otros.

Finalmente, Laferte destacó el trabajo de su equipo en la presentación de los Latin Grammy y aseguró que, pese a la mala experiencia, seguirá adelante con sus compromisos musicales: "Mis cuerdas vocales están bien, mi ego sigue en rehabilitación. El show debe continuar".