Oasis lleva su reunión a los cines con este documental: Tráiler y fecha de estreno

El documental sobre la reciente reunión de Oasis y su masiva gira mundial de conciertos confirmó su título oficial y fecha de estreno en los cines chilenos, incluyendo funciones en salas IMAX.

"Don't Look Back In Anger" se titulará el largometraje creado por el guionista, productor y director Steven Knight ("Peaky Blinders"), que está dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace ("LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos").

Al cumplirse un año del inicio de su gira de reunión, que se conoció como "Oasis Live '25", se liberó el primer tráiler del documental que llegará en septiembre a los cines.

Los hermanos Noel y Liam Gallagher concretaron en 2025 la esperada reunión del grupo Oasis tras 15 años separados, con una gira que tuvo una única fecha en el Estadio Nacional de Santiago.

El documental incluirá acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años, explorando también el impacto que ha tenido la banda en todo el mundo.

"No es solo una entrada para el concierto, sino también un pase para el backstage y un sitio en la mesa cuando Liam y Noel se sientan juntos por primera vez en 15 años para contar cómo están las cosas y cómo fueron", declaró Knight.

Tras su paso por los cines, "Don't Look Back In Anger" estará disponible a fines de año en el streaming Disney+.