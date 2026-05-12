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Tópicos: Magazine | Música

Confirmado: Documental sobre la reunión de Oasis llegará a cines chilenos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se estrenará en septiembre antes de aterrizar en Disney+.

Confirmado: Documental sobre la reunión de Oasis llegará a cines chilenos
 DG Medios

El largometraje tendrá las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años.

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El documental sobre la reciente reunión de Oasis y su masiva gira mundial de conciertos confirmó su estreno en cines chilenos durante septiembre, antes de llegar a Disney+ en todo el mundo.

Aún sin título, el largometraje creado por el guionista, productor y director Steven Knight ("Peaky Blinders") está dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace ("LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos").

Los hermanos Noel y Liam Gallagher concretaron en 2025 la esperada reunión del grupo Oasis tras 15 años separados, con una gira que tuvo una única fecha en el Estadio Nacional de Santiago.

El documental incluirá acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años, explorando también el impacto que ha tenido la banda en todo el mundo.

Con el estreno confirmado en cines chilenos durante septiembre -en una fecha aún no revelada-, se lanzará a fines de año en la plataforma Disney+.

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