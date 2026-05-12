Confirmado: Documental sobre la reunión de Oasis llegará a cines chilenos

El documental sobre la reciente reunión de Oasis y su masiva gira mundial de conciertos confirmó su estreno en cines chilenos durante septiembre, antes de llegar a Disney+ en todo el mundo.

Aún sin título, el largometraje creado por el guionista, productor y director Steven Knight ("Peaky Blinders") está dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace ("LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos").

Los hermanos Noel y Liam Gallagher concretaron en 2025 la esperada reunión del grupo Oasis tras 15 años separados, con una gira que tuvo una única fecha en el Estadio Nacional de Santiago.

El documental incluirá acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años, explorando también el impacto que ha tenido la banda en todo el mundo.

Con el estreno confirmado en cines chilenos durante septiembre -en una fecha aún no revelada-, se lanzará a fines de año en la plataforma Disney+.