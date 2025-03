Oasis prepara documental de su regreso a los escenarios

La banda británica Oasis, que tiene fijado su regreso a los escenarios para este 2025, ya está preparando un documental sobre su reunión.

El filme, que llevará por título "Oasis Live '25", llegará a lo grande, y es que se confirmó que será producido por Steven Knight, creador de la exitosa serie "Peaky Blinders", consignó Deadline a través de un comunicado.

En tanto, bajo la dirección estarán Dylan Southern y Will Lovelace, quienes han estado a cargo de documentales como "Shut Up and Play Hits" de LCD Soundsystem, y "Meet Me In the Bathroom", que retrata la escena musical de Nueva York a inicios de los 2000.

La reunión de Oasis

Tras varios conflictos e innumerables polémicas, los hermanos Noel y Liam Gallagher volverán a los escenarios después de 15 años, con una gira que iniciará el próximo 4 de julio en Cardiff, Gales.

Asimismo, los intérpretes de éxitos como "Supersonic" llegarán a la región a fines de este año, fijando su regreso a Chile para el 19 de noviembre en el Estadio Nacional, show que se encuentra completamente agotado.