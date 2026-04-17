Olivia Rodrigo recorre Versalles como una María Antonieta moderna en el vídeo de "Drop Dead"

La cantante Olivia Rodrigo volvió a la música con "Drop Dead", primer adelanto de su tercer álbum "You seem pretty sad for a girl so in love".

Dejando atrás las historias de desamor, que predominaron en sus discos "Sour" y "Guts", la artista apuesta por abrir su corazón en una canción donde habla de "enamorarse hasta caer muerta".

El vídeo clip muestra a la ex Disney Channel recorriendo el Palacio de Versalles como una María Antonieta moderna -con una estética que recuerda a Kirsten Dunst en la cinta de Sofia Coppola- mientras baila al ritmo del tema.

En tanto, la letra -que hace un guiño a "Just Like Heaven" de The Cure- está inspirada en su relación con el actor Louis Partridge, con quien puso fin a dos años de romance en diciembre de 2025. Sin embargo, la ganadora del Grammy ha dejado en claro que enamorarse no hace desaparecer la ansiedad.

"Cuando me enamoré, pensé que en cuanto estuviera en una relación realmente maravillosa, empezaría a sentirme bien conmigo misma y todo se solucionaría solo. Pero no funciona así", dijo en una reciente entrevista con Vogue.

"You seem pretty sad for a girl so in love", trabajo en el que Rodrigo vuelve a colaborar con el productor Dan Nigro, verá la luz el próximo 12 de junio.