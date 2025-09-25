Pablo Alborán anuncia segundo show en Chile: Fecha y venta de entradas
El artista español regresará en 2026 para presentarse en el Movistar Arena.
Este jueves, el cantante Pablo Alborán confirmó un segundo concierto en Chile para 2026, con su gira "KM0 Tour".
Tras agotar las localidades para su show del 2 de marzo, el artista abrió una nueva fecha para el día 3 del mismo mes en el Movistar Arena.
"Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música", aseguró el español, que lanzará "KM0", su nuevo álbum, el próximo 7 de noviembre.
Las entradas para el segundo show de Pablo Alborán estarán disponibles en Puntoticket a partir del lunes 29 de septiembre a las 11:00 horas, con preventa para los clientes del banco auspiciador.
En tanto, la venta general comenzará el miércoles 1 de octubre a las 11:01 horas, mediante el mismo medio.
